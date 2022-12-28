Запад рассматривает 3 сценария эскалации войны в сторону НАТО: на что надеется Кремль

Авторитетный американский аналитический центр RAND обнародовал материал о возможной эскалации войны от России в сторону НАТО в 2023 году. Оккупанты гипотетически могут нанести удары по территории Североатлантического альянса, чтобы поднять ставки в войне.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в RAND рассматривают, как один из возможных сценариев дальнейшего хода войны, 3 варианта эскалации войны от России в сторону НАТО. Все они предполагают удар по инфраструктуре Североатлантического союза.

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Один из вариантов – удар по военным или морским базам НАТО. Второй – удар по территории Польши, по которой идет поставка международной помощи для ВСУ. Третий – удар по определенному пустому складу, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Когда есть такие документы от аналитических центров, ежегодно получающих контракты на 300 – 500 миллионов долларов от разведки, Пентагона… Наверное, мы с вами должны относиться к прогнозам отставных генералов с уважением. Но и отдавать себе отчет, что мир рассматривать и варианты эскалации от России на территории НАТО,

– заметил Вигиринский.

Конечно, это только один из возможных вариантов. Никто не может подтвердить, что такое действительно произойдет. Но мир готовится к разным вариантам развития войны в Украине.

Какие будут последствия гипотетического удара России по НАТО – спрогнозировать сложно. Это может как ускорить момент проигрыша оккупантов, так и увеличить общую неопределенность.

Выгодно ли России атаковать НАТО

Как подчеркнул Вигиринский, атаковать НАТО, чтобы захватить новые территории, для России определенно невыгодно. Оккупанты и в Украине ничего не могут захватить. Но нанести такой удар, чтобы продемонстрировать, что НАТО неспособно защитить собственные границы, Россия вполне может.

Да и понятно – сложно спрогнозировать, что в сознании представителей Кремля. Их действия тяжело подвергаются логике.

Есть еще другая сторона. Если у вас нет возможности достичь целей на фронте по отношению к Украине, то вы постоянно будете вынуждены играть на повышение. Не сможете просто отойти. Поэтому они могут пойти по пути эскалации и накачки общества информацией о якобы войне с НАТО. И потом идет удар по НАТО,

– отметил Вигиринский.

После очередной промывки мозгов население России может быть готово к общей мобилизации, военной экономике и т.д. Можно предположить, что в таком случае Кремль попытается сформировать определенный военный союз из стран, которых они считают друзьями. Это – Китай, Иран, КНДР и т.д. Но не страны ОДКБ.

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Не стоит забывать, что для оккупантов позорно проигрывать в войне с Украиной. Поэтому они постоянно рассказывают, что якобы воюют с НАТО или США. Им будет легче объяснить поражение таких соперников для своего общества.

"Это объяснить российскому обществу, наверное, будет легче. Но как оно будет разгребать все это в последующие 10 – 20 лет – более сложный вопрос. Это может сформировать ресентимент, на котором базируется сегодняшняя российская идеология", – подчеркнул Вигиринский.

Россия приближается к поражению: коротко