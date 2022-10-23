Об этом для 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что использует термин устоявшаяся демократия, где есть система сдерживаний противовесов и бюрократический аппарат, существующий независимо от смены руководителя.

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"Даже Трампу не удалось реализовать все свои стремления, потому что ему противодействовали институты, осознающие, что они самостоятельные представители определенных полномочий и не хотят подчиняться политической воле человека", – пояснил политолог.

Россия не способна изменить политику ЕС организацией митингов

По словам Вигиринского, в Украине идет полный разрыв с системой осознания властей. Когда при смене президента меняются все. Он отметил, что в устоявшихся демократиях есть понятие репутации и голосования на уровне других политических сил.

Медийная картина и политики способны общаться со своими избирателями, а те осознавать и слышать их. Акции протеста в европейских странах могут проходить, их могут организовывать представители России, но эти митинги не приводят к силовому изменению политической системы или политической верхушки во главе стран,

– считает политолог.

Вигиринский сказал, что у ЕС есть наднациональная надстройка. То есть когда говорим, кто реализует политику на уровне Евросоюза, то слышим об Урсуле фон дер Ляйен, Шарле Мишеле. Однако не можем сказать, что какая-то страна избрала их.

"Это конфедеративная надстройка, которая консолидирует позиции разных стран. Просто переговоры об этом не публичны. Я не склонен думать, что меры России на территории ЕС способны изменить политику в отношении Украины в части военной и финансовой поддержки", – отметил Вигиринский.

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Переговоры по отдельным вопросам продолжаются постоянно

Как рассказал политолог, вопрос прекращения войны – это вечный диалог. Его ведут с момента начала какой-либо войны, но позиции отдельных представителей стран не соответствуют политике всего государства.

Андрей Вигиринский Политолог Вопрос в том, являются ли предложения переговоров приемлемыми для участников конфликта. Скорее всего, переговоры по конкретным вопросам проходят постоянно. Обмен пленными – очевидно. Что касается зерновых соглашений, то представители ООН находились с переговорами в России. Представители МАГАТЭ и т.д.

Вигиринский объяснил, что не нужно идеализировать и приводить в абсолют каждый призыв политика, говорящего о прекращении войны. Украина хочет, чтобы война остановилась, но нужно сделать так, чтобы украинцы были удовлетворены ее результатом, а это, как отметил политолог, уже переговоры другого уровня.

"Я верю в относительную устойчивость Евросоюза. О США тоже будем говорить, но ближе к выборам в ноябре. Даже там демократы осознают, что могут потерять большинство в Конгрессе и пытаются протолкнуть законопроект финансирования для администрации Байдена на следующий год для Украины. Не все так драматично", – добавил политолог.

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