Про це для 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що використовує термін усталена демократія, де є система стримувань противаг і бюрократичний апарат, який існує незалежно від зміни очільника.

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"Навіть Трампу не вдалось реалізувати всі свої прагнення, бо йому протидіяли інституції, які усвідомлюють, що вони самостійні представники певних повноважень і не хочуть підкорятися політичній волі людини", – пояснив політолог.

Росія не здатна змінити політику ЄС організацією мітингів

За словами Вігірінського, в Україні йде повний розрив із системою усвідомлення влади. Коли при зміні президента міняються всі. Він зазначив, що в усталених демократіях є поняття репутації та голосування на рівні інших політичних сил.

Медійна картина й відповідальні політики здатні спілкуватися зі своїми виборцями, а ті усвідомлювати й чути їх. Акції протесту в європейських країнах можуть відбуватися, їх можуть організовувати представники Росії, але ці мітинги не призводять до силової зміни політичної системи чи політичної верхівки на чолі країн,

– вважає політолог.

Вігірінський сказав, що у ЄС є наднаціональна надбудова. Тобто коли говоримо, хто реалізовує політику на рівні Євросоюзу, то чуємо про Урсулу фон дер Ляєн, Шарля Мішеля. Проте не можемо сказати, що якась країна їх обрала.

"Це конфедеративна надбудова, яка консолідує позиції різних країн. Просто перемовини про це не є публічними. Я не схильний думати, що заходи Росії на території ЄС, здатні змінити політику щодо України у частині військової та фінансової підтримки", – зазначив Вігірінський.

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Перемовини щодо окремих питань тривають постійно

Як розповів політолог, питання припинення війни – це вічний діалог. Його ведуть з моменту початку будь-якої війни, але позиції окремих представників країн не відповідають політиці всієї держави.

Андрій Вігірінський Політолог Питання в тому, чи пропозиції перемовин є прийнятними для учасників конфлікту. Швидше всього, перемовини щодо конкретних питань відбуваються постійно. Обмін полоненими – очевидно. Щодо зернових угод представники ООН перебували з перемовинами в Росії. Представники МАГАТЕ тощо.

Вігірінський пояснив, що не треба ідеалізувати й приводити в абсолют кожен заклик політика, який говорить про припинення війни. Україна хоче, щоб війна зупинилася, але треба зробити так, щоб українці були задоволені її результатом, а це, як зазначив політолог, вже перемовити іншого рівня.

"Я вірю у відносну стійкість Євросоюзу. Про США також говоритимемо, але ближче до виборів у листопаді. Навіть там демократи усвідомлюють, що можуть втратити більшість в Конгресі й намагаються проштовхнути законопроєкт фінансування для адміністрації Байдена на наступний рік для України. Не все так драматично", – додав політолог.

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