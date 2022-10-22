Ба більше, ці міфи поширені не тільки в Італії, а й в інших країнах Європи, зокрема Австрії та Німеччині. Про це 24 каналу розповіла журналістка та письменниця Олеся Яремчук.

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Найпоширеніший міф щодо України

Ці міфи є дуже однаковими в усіх цих країнах. Можна здогадатися, що це наслідок російської пропаганди, яка працювала тут роками,

– зауважила письменниця.

За її словами, один з найпоширеніших міфів у зазначених країнах стосується того, що нібито ні Україна, ні Росія не хочуть миру. Це пов'язано з тим, що європейці часто радять нашій державі "пожертвувати свої території задля миру". Так, їм важко зрозуміти про який так званий мир з Росією може йти мова після всіх злочинів та звірств, які росіяни вчинили в нашій країні.

Відтак, журналістка наголосила, що треба проводити серйозну роботу, щоб розвіяти всі ці міфи. Крім того, європейці мають розуміти, що українці воюють не тільки за себе, а й за мир в усій Європі.

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Італійський Сенат очолив фанат Путіна

14 жовтня члена правої партії "Ліга" Лоренцо Фонтану обрали спікером Палати депутатів Італії. Його кандидатуру підтримали 222 колег.

Новий очільник сенату називає себе "хрестоносцем". Запевняє, що бореться проти абортів. Втім, чи не найбільше Лоренцо Фонтана прославився любов'ю до президента держави-агресора.

Раніше він заявляв, що путінська Росія – це "еталон" для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства. А сам Путін нібито є "світлом" для західного світу. Крім того, у 2014 році Фонтана їздив на так званий "референдум" до тимчасово окупованого Криму.

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