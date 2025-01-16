Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он отметил, что из-за успешных ударов Сил обороны по военным объектам в России, Москве будет все сложнее удерживать высокую интенсивность боевых действий.

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Готова ли Россия продолжать войну в 2025 году

Коваленко сообщил, что Россия демонстрирует намерение продолжать войну в течение всего 2025 года.

Враг демонстрирует, что готов воевать в течение всего 2025 года и будет пытаться не отступать от этого. Об этом говорит как информационная и пропагандистская деятельность России, так и военная,

– заявил он.

В то же время он добавил, что в результате успешных ударов по ВПК России, ресурсных предприятиях и базах, а также санкции в энергетическом секторе, Кремлю будет все сложнее поддерживать интенсивную войну.

К слову, Владимир Зеленский считает, что война может закончиться в 2025 году. В частности, этому может помочь давление избранного президента США Дональда Трампа на Россию.