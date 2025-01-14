Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко. Он назвал россиянина генератором случайных заявлений.

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Как отреагировали в СНБО

Андрей Коваленко высмеял помощника Владимира Путина, отметив, что тот "провалил все, что мог провалить", поскольку история с "непобедимым" комплексом "Орешник", которую Патрушев посоветовал диктатору, не сработала на Запад, как планировалось.

По его словам, эта "пугалка" не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по заданиям Владимира Путина. Украинский чиновник назвал Патрушева "сумасшедшим стариком, далеким от реальности".

Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения России на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше,

– заявил лейтенант.

Руководитель ЦПД отмечает, что хотя сейчас подобную перспективу трудно увидеть из-за "тени стабильности режима", однако все станет очевидным в течение следующих 10 лет, особенно в случае возникновения прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Конечно, шансы Патрушева увидеть собственными глазами независимый Башкорстан, Татарстан, Коми или Саху довольно малы. Возраст уже не тот. Поэтому он и пишет глупости об Украине. Это все страх реальности, которую он где-то чувствует на уровне подсознания", – добавляет Коваленко.

Подобное развитие событий, по его мнению, может стать спасением для России от "варварского типа существования" в будущие 50 лет, и это заставляет Патрушева верить в то, чего не произойдет, поскольку "Украина есть и будет. А вот Россия в следующие 50 лет должна вернуться к Московии".