Такую позицию высказал путинский приспешник Николай Патрушев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что сказал Патрушев о переговорах России и Украины

Патрушев – член совбеза и помощник кремлевского диктатора.

Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада ... Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем,

– цитируют соратника Путина пропагандистские СМИ.

Кроме того, Патрушев выдал еще один бред – он не исключил, что в 2025 году Украина "вообще прекратит существование".

Напомним, что о возможных переговорах накануне высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок для возобновления переговоров с Украиной переговоров с Украиной якобы нет.

Он обвинил украинскую сторону, что она сама отказывается от них, потому что имеет свои условия, на которые в России не соглашаются.