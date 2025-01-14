Таку позицію висловив путінський посіпака Ніколай Патрушев. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Патрушев про переговори Росії та України

Патрушев – член радбезу та помічник кремлівського диктатора.

Переговори щодо України мають вестись між Росією та США без участі інших країн Заходу… Москві нема про що розмовляти ні з Лондоном, ні з Брюсселем,

– цитують поплічника Путіна пропагандистські ЗМІ.

Окрім того, Патрушев видав ще одну маячню – він не виключив, що у 2025 році Україна "взагалі припинить існування".

Нагадаємо, що про можливі переговори напередодні висловився речник Кремля Дмітрій Пєсков. За його словами, передумов для поновлення переговорів з Україною нібито немає.

Він звинуватив українську сторону, що вона сама відмовляється від них, бо має свої умови, на які у Росії не погоджуються.