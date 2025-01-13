Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян, зауваживши, що вже були різні заяви від американських та російських посадовців. Слів завжди багато. А от дії – це те, на що потрібно зважати.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Чого очікувати Україні

Як вважає Асланян, видається, що наразі адміністрація Трампа наштовхує Україну на погані умови щодо завершення війни. Вже лунають думки, що наша держава не вступить в НАТО, а Росія не забереться з окупованих територій. Підтримка України від США також перебуває під питанням. Тут нашій державі важливо не попастися на ці ультиматуми і вийти з надскладної ситуації.

Коли в рамках дискусії та політичного маневрування хочуть відповідь "так" або "ні", то це завжди програшна позиція. От каже Волц, що 18-річні підуть воювати. Стоп. А чому ви так вирішили? У нас своя позиція. На сьогодні видається, що Путіну дають можливість не програти і не розстатися з тим, що він нахабно хапнув,

– каже Асланян.

Тут важливо, аби президент України Володимир Зеленський проявив усю свою майстерність. Саме в таких надскладних ситуаціях і виростають політики світового рівня. Важливо показати, що Україна – не об'єкт торгівлі. Все потрібно вирішити згідно із законом, а не за "правом російського гопника".

Нагадаємо, представник команди новообраного президента США Майк Волц заявив, що йде підготовка зустрічі Трампа і Путіна. Телефонна розмова між ними може відбутися упродовж найближчих днів або тижнів.

У листопаді 2024 року ЗМІ повідомляли, що нібито між ними вже була розмова. Але потім ніхто цього не підтвердив.