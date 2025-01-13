Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував можливість переговорів із Україною. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Чи можливі переговори

Пєсков сказав, що наразі жодних передумов для поновлення переговорів з Україною немає. Водночас він наголосив, що саме українська сторона відмовляється від цього.

Але Путін готовий до контактів, у тому числі і зі США,

– сказав він.

Не варто забувати, що Росія готова до перемовин на своїх умовах, які Україна не може прийняти, але вони передбачають відмову від вступу до НАТО та передачу частину територій під контроль ворогу. Росія звикла спілкуватись мовою ультиматумів, тому Україна потребує сильної позиції на фронті, щоб сісти за стіл переговорів у виграшному становищі.

На цьому неодноразово наголошував український президент Володимир Зеленський.