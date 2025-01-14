Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка. Він назвав росіянина генератором випадкових заяв.

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Як відреагували в РНБО

Андрій Коваленко висміяв помічника Владіміра Путіна, зазначивши, що той "провалив все, що міг провалити", оскільки історія з "непереможним" комплексом "Орешнік", яку Патрушев порадив диктатору, не спрацювала на Захід, як планувалося.

За його словами, ця "лякалка" не дала росіянам жодних козирів перед Заходом, не кажучи вже про певні "дипломатичні" місії на Заході за завданнями Владіміра Путіна. Український посадовець назвав Патрушева "божевільним дідом, далеким від реальності".

Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення Росії на національні утворення вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше,

– заявив лейтенант.

Керівник ЦПД зауважує, що хоч наразі подібну перспективу важко побачити через "тінь стабільності режиму", проте все стане очевидним протягом наступних 10 років, особливо у разі виникнення прямого конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом.

"Звісно, шанси Патрушева побачити на власні очі незалежний Башкорстан, Татарстан, Комі чи Саху доволі малі. Вік вже не той. Тому він і пише дурню про Україну. Це все страх реальності, яку він десь відчуває на рівні підсвідомості", – додає Коваленко.

Подібний розвиток подій, на його думку, може стати порятунком для Росії від "варварського типу існування" в майбутні 50 років, і це змушує Патрушева вірити у те, чого не станеться, оскільки "Україна є і буде. А от Росія в наступні 50 років має повернутися до Московії".