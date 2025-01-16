Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він зауважив, що через успішні удари Сил оборони по військових об'єктах в Росії, Москві буде дедалі складніше утримувати високу інтенсивність бойових дій.

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Чи готова Росія продовжувати війну у 2025 році

Коваленко повідомив, що Росія демонструє намір продовжувати війну протягом усього 2025 року.

Ворог демонструє, що готовий воювати протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього. Про це говорить як інформаційна та пропагандистська діяльність Росії, так і воєнна,

– заявив він.

Водночас він додав, що внаслідок успішних ударів по ВПК Росії, ресурсних підприємствах та базах, а також санкції в енергетичному секторі, Кремлю буде дедалі складніше підтримувати інтенсивну війну.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що війна може закінчитися у 2025 році. Зокрема, цьому може спияти тиск обраного президента США Дональда Трампа на Росію.