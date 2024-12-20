Это 24 Каналу отметил эксперт по авиации Константин Криволап. Он объяснил, что у МиГ-31К сложная система запуска ракет.

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Россиянам это не под силу

Константин Криволап отметил, что раньше был перехватчик МиГ-31 БМ. Когда его создавали, тогда еще летали разведчики, а потом перестали. Остались перехватчики. Возникла проблема с ракетами "Кинжал".

МиГ-31К быстрее разгоняется. Для того, чтобы запустить "Кинжал", надо достаточно большую скорость. Иначе ты его не забросишь высоко в космос. Из МиГ-31 БМ выбросили все, что можно было. Эти старые радиотехнические детали советского производства. Там даже были ламповые усилители,

– сказал он.

Захватчики пытались сделать МиГ-31И, который должен был выводить спутники, бороться с ними, вылетать почти на 30 тысяч метров вверх. Они говорили, что сейчас запуск "Кинжалов" сопровождается большими сложностями для пилотов, которые должны набрать скорость, конкретную высоту, конкретное направление и запустить эту ракету.

"Можно ли к ним прицепить KN-23? Думаю, что это очень сложная задача. Россиянам она уже не под силу", – добавил эксперт по авиации.