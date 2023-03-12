Как объяснил пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук, любая высадка российских диверсантов или ДРГ непосредственно в акватории Херсона невозможна. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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По его словам, в высадке десанта врага нет смысла, потому что подобные операции производятся исключительно в контексте большей операции.
Так же как и артиллерийская подготовка должна проводиться, но они используются исключительно для террора и демонстрации военного присутствия. Что касается катеров, которые мы топим, и личного состава, который ликвидируем, то этот процесс происходит постоянно. Просто иногда мы говорим об этом, иногда – это рутинная работа, которую мы не показываем,
– отметил Плетенчук.
Прекратятся ли обстрелы Херсона
В то же время, он сказал, что ожидать, что Херсон не будут обстреливать было неправильно и большинство военных таких надежд не имели.
"Даже если бы мы смогли их отогнать с левого берега на расстояние около 30 километров, они бы просто применяли другие виды вооружения, как это было в Николаеве. В частности, дальнобойную артиллерию начиная от "Пионов", С-300 и заканчивая "Торнадо-С". Поэтому таких надежд никто не имел", – заметил Плетенчук.
Он добавил, что тактику армии России сложно объяснить.
Обстрелы Херсона: последние новости
Россияне усилили обстрелы правобережной Херсона. Впрочем, количество сил оккупантов не увеличилось.
- Днем 11 марта русская армия обстреляла центр города Херсона. Предварительно было известно об одном погибшем и одном раненом. Впоследствии количество убитых российскими оккупантами возросло до трех.
- 10 марта в результате очередных обстрелов России загорелась сторожка в одном из микрорайонов Херсона. Погиб 35-летний мужчина, находившийся поблизости.
- Российская армия 9 марта из тяжелой артиллерии и "Градов" 79 раз обстреляла Херсонскую область, выпустили по населенным пунктам 407 снарядов