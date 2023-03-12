Як пояснив пресофіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук, будь-яка висадка російських диверсантів або ДРГ безпосередньо в акваторії Херсона неможлива. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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За його словами, у висадці десанту ворога немає сенсу, тому що подібні операції проводяться виключно в контексті більшої операції.
Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для терору та демонстрації військової присутності. Щодо катерів, які ми топимо і особового складу, який ліквідовуємо, то цей процес відбувається постійно. Просто іноді ми говоримо про це, іноді – це рутинна робота, яку ми не показуємо,
– зазначив Плетенчук.
Чи припиняться обстріли Херсона
Водночас він сказав, що очікувати, що Херсон не будуть обстрілювати було неправильно і більшість військових таких надій не мали.
"Навіть якби ми змогли їх відігнати з лівого берега на відстань десь 30 кілометрів, вони б просто застосовували інші види озброєння, як це було в Миколаєві. Зокрема, далекобійну артилерію починаючи від "Піонів", С-300 та закінчуючи "Торнадо-С". Тому таких надій ніхто не мав", – зауважив Плетенчук.
Він додав, що тактику армії Росії важко пояснити.
Обстріли Херсона: останні новини
Росіяни посилили обстріли правобережної Херсонщини. Утім, кількість сил окупантів не збільшилася.
- Вдень 11 березня російська армія обстріляла середмістя Херсона. Попередньо було відомо про одного загиблого і одного пораненого. Згодом кількість вбитих російськими окупантами зросла до трьох.
- 10 березня внаслідок чергових обстрілів Росії загорілася сторожка в одному з мікрорайонів Херсона. Загинув 35-річний чоловік, який знаходився поблизу.
- Російська армія 9 березня з важкої артилерії та "Градів" 79 разів обстріляла Херсонську область, випустили по населених пунктах 407 снарядів.