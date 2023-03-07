Про це в коментарі 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти посилили свій терор.

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"Вони намагаються обстрілювати мирних мешканців для того, щоб виключити просування Сил оборони, безпосередньо, на правому березі й не розглядати їх рух через Дніпро", – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що попри те, що форсування Дніпра навіть в історичному контексті дуже складна операція, росіяни намагаються це робити. Окупанти відбирають цивільні плавзасоби у місцевого населення, щоби висувати на острови диверсійно-розвідувальні групи та поширити своє "панування" в річці.

Але ці спроби всі невдалі. Кожного разу, щойно вони споряджають чергову ДРГ, вона зазнає краху й отримує "на горіхи" від наших Сил оборони", – заявила вона.

Як проходить лінія фронту

Наталя Гуменюк розповіла, що лінія фронту проходить по Дніпру. На Миколаївському напрямку її розділяє Дніпровсько-Бузький лиман, який розмежовує українські Сили оборони й присутність ворожих сил на Кінбурнській косі.

"Наша результативна робота по цьому напрямку призвела до того, що кількість перебування окупантів значно зменшилася. Вони посунулися ще більше до материкової частини", – сказала Гуменюк.

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Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня зауважила, що на найвужчій частині Кінбурнської коси в Миколаївської області, росіяни інколи з’являються з мінометом, щоби нагадати про свою присутність.

"І обстріляти морські транспортні шляхи, як вони це роблять зазвичай. Для того, щоби не виникало думки про те, що там можливий розвиток зернової угоди", – зазначила вона.

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