Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, жителі окупованих територій можуть неточно визначити час від пострілу до прильоту снаряда, а тому можуть помилково подумати, що постріли відбулись десь поруч.

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Росіяни обстрілюють Олешки

В мережі почала з’являтись інформація, що окупанти обстрілюють місто Олешки в окупованій частині Херсонської області. Володимир Молчанов пояснив, що росіяни дійсно обстрілюють місто, але невідомо, чи це цілеспрямована атака, чи невміння користуватись зброєю.

Досі неможливо точно сказати, чи це цілеспрямовано по Олешках, чи це через погану підготовку та абсолютну нездатність оцінювати свої дії цими російськими артилеристами, бо зазвичай летить не тільки по Олешках, а й по розташованій навпроти Антонівці,

– сказав Молчанов.

Активіст зазначив, що містяни можуть помилково вважати, що постріли відбуваються в самому місті, бо звук пострілу й прильоту вони чують майже одночасно. За словами Молчанова, це лише враження, адже звук пострілу та вибуху доходить до людини із певною затримкою.

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Він також додав, що для пострілів з міномета має бути відстань щонайменше 450 метрів, бо на ближчу відстань міна ніяк не прилетить.

Володимир Молчанов розповів, що міни прилітають з півдня та сходу, а це означає, що постріли здійснюють російські загарбники з окупованих територій.

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