Російська армія з мінометів обстріляла село Понятівка Дар'ївської громади. Внаслідок цього загинула ціла сім'я.
До теми На Херсонщині росіяни влучили у приватний будинок: вбили жінку та 2 дітей
Поліція розпочала кримінальне провадження
У результаті обстрілу 39-річна жінка та двоє її синів – 15 та 9 років – загинули на своєму подвір'ї. У поліції додають, що на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Наслідки ворожого обстрілу / Фото Офісу Генпрокурора
Наразі поліцією Херсонщини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
У цій справі тривають невідкладні слідчі дії.
Під час обстрілу Харківщини загинуло подружжя: що відомо
Цього ж дня російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.
Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.
Наразі всі деталі встановлюють. Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП.
Окупанти поцілили по автомобілю / Фото прокуратури Харківщини
Чому росіяни обстрілюють Херсонщину
- Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що протягом минулої доби окупанти здійснили понад 120 обстрілів різних населених пунктів на Херсонщині.
- Найбільше від ударів ворога потерпає Херсон та Антонівка, яка розташована поруч. За її словами, протягом минулої доби внаслідок обстрілів ворога отримали поранення 3 цивільних. Їм надали медичну допомогу.
- Гуменюк заявила, що окупанти усвідомлюють, що рух спротиву виявляє їхні позиції та місця базування. Сили оборони про них знають, тому росіяни й намагаються ховатися серед місцевого населення, адже усвідомлюють, що ЗСУ не б'ють по місцевих.
- За її словами, російські загарбники намагаються виправдати перед своїм військово-політичним керівництвом потребу виїхати з лівого берега Херсонської області.