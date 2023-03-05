Російська армія з мінометів обстріляла село Понятівка Дар'ївської громади. Внаслідок цього загинула ціла сім'я.

До теми На Херсонщині росіяни влучили у приватний будинок: вбили жінку та 2 дітей

Поліція розпочала кримінальне провадження

У результаті обстрілу 39-річна жінка та двоє її синів – 15 та 9 років – загинули на своєму подвір'ї. У поліції додають, що на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.



Наслідки ворожого обстрілу / Фото Офісу Генпрокурора

Наразі поліцією Херсонщини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

У цій справі тривають невідкладні слідчі дії.

Під час обстрілу Харківщини загинуло подружжя: що відомо

Цього ж дня російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

Наразі всі деталі встановлюють. Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП.



Окупанти поцілили по автомобілю / Фото прокуратури Харківщини

Чому росіяни обстрілюють Херсонщину