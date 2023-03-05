Российская армия из минометов обстреляла село Понятовка Дарьевской общины. В результате погибла целая семья.
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Полиция начала уголовное производство
В результате обстрела 39-летняя женщина и двое ее сыновей – 15 и 9 лет – погибли на своем дворе. В полиции добавляют, что на месте обстрела работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Последствия вражеских обстрелов / Фото Офиса Генпрокурора
Полицией Херсонщины начато уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
По этому делу продолжаются неотложные следственные действия.
Во время обстрела Харьковщины погибли супруги: что известно
В этот же день российские военные совершили артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района.
Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.
Все детали устанавливают. Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП.
Оккупанты попали по автомобилю / Фото прокуратуры Харьковщины
Почему россияне обстреливают Херсонщину
- Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что за прошедшие сутки оккупанты совершили более 120 обстрелов разных населенных пунктов в Херсонской области.
- Больше всего от ударов врага страдают Херсон и Антоновка, которая расположена рядом. По ее словам, за прошедшие сутки в результате обстрелов врага получили ранения трое гражданских. Им была оказана медицинская помощь.
- Гуменюк заявила, что оккупанты осознают, что движение сопротивления выявляет их позиции и места базирования. Силы обороны о них знают, поэтому россияне и пытаются прятаться среди местного населения, ведь осознают, что ВСУ не бьют по местным.
- По ее словам, российские захватчики пытаются оправдать перед своим военно-политическим руководством потребность уйти с левого берега Херсонской области.