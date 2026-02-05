России для захвата Донбасса понадобится минимум два года и 800 тысяч военных, – Зеленский

Захват востока Украины может стоить России до 800 тысяч военных и минимум двух лет боевых действий с минимальным продвижением.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.

Может ли Россия захватить Донбасс?

Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще стремится установить полный контроль над Донбассом, хотя с начала полномасштабного вторжения российская армия не одержала ни одной победы.

По его словам, украинцы хорошо понимают, сколько стоит россиянам каждый метр и километр этой земли – разница заключается в том, что Россия не считает своих погибших, а Украина это делает.

Завоевание востока Украины будет стоить им еще 800 тысяч трупов их солдат. Им понадобится минимум два года с очень медленным продвижением,

– сказал президент.

По мнению главы государства, российская армия не сможет вести боевые действия столько времени.

Владимир Зеленский также прокомментировал возможное "замораживание конфликта". По словам президента, он никогда этого не хотел, но даже если Украина сохранит текущие позиции, это уже будет большой уступкой с ее стороны.

Он добавил, что россиянам тоже нужен перерыв, поэтому если украинские военные должны отступить – российские также должны это сделать.

Поддерживают ли украинцы отступление с Донбасса?