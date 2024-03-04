Верховный суд США в понедельник, 4 марта 2024 года, рассмотрит вопрос о возможности участия Дональда Трампа в президентских выборах. Решение будет принято на фоне обсуждения 14-й поправки к конституции, которая запрещает лицам, причастным к мятежу, занимать государственные должности.

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"Супервторник" под знаком Трампа

Накануне "супервторника", когда состоятся праймериз в 15 штатах, внимание общественности приковано к Верховному суду. Его решение может повлиять на внутрипартийные голосования, в частности в Колорадо, где суд уже принял решение относительно политика-республиканца.

Обратите внимание! Суд штата Колорадо в декабре 2023 года признал Трампа, ведущего кандидата в президенты от республиканцев, таким, что не имеет права баллотироваться на второй срок.

В феврале 2024 года Верховный суд уже заслушал аргументы сторон по апелляции Трампа на решение о его дисквалификации с праймериз. Потенциальное исключение политика из президентских выборов станет прецедентом, который повлияет на всю политическую систему страны.

По информации The Hills, заявление суда было обнародовано в воскресенье, 3 марта, что является необычным фактом, поскольку обычно судебные решения анонсируются заранее.

Дело Трампа является одним из тех, рассматриваемых по всей стране. Другие штаты, такие как Иллинойс, уже приняли решение об изъятии его имени из бюллетеней, обосновывая это вовлеченностью политика в мятеж.

В чем обвиняют бывшего президента