Верховный суд США в понедельник, 4 марта 2024 года, рассмотрит вопрос о возможности участия Дональда Трампа в президентских выборах. Решение будет принято на фоне обсуждения 14-й поправки к конституции, которая запрещает лицам, причастным к мятежу, занимать государственные должности.
Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину
"Супервторник" под знаком Трампа
Накануне "супервторника", когда состоятся праймериз в 15 штатах, внимание общественности приковано к Верховному суду. Его решение может повлиять на внутрипартийные голосования, в частности в Колорадо, где суд уже принял решение относительно политика-республиканца.
В феврале 2024 года Верховный суд уже заслушал аргументы сторон по апелляции Трампа на решение о его дисквалификации с праймериз. Потенциальное исключение политика из президентских выборов станет прецедентом, который повлияет на всю политическую систему страны.
По информации The Hills, заявление суда было обнародовано в воскресенье, 3 марта, что является необычным фактом, поскольку обычно судебные решения анонсируются заранее.
Дело Трампа является одним из тех, рассматриваемых по всей стране. Другие штаты, такие как Иллинойс, уже приняли решение об изъятии его имени из бюллетеней, обосновывая это вовлеченностью политика в мятеж.
В чем обвиняют бывшего президента
- В августе 2023 года Дональда Трампа официально обвинили в преступлении против государства и граждан, а также попытке отменить результаты выборов США 2020 года, где он проиграл Джо Байдену.
- Собственно, 6 января 2021 года сторонники политика-республиканца штурмовали Капитолий, навсегда вписав этот день в историю Соединенных Штатов Америки. Судебный процесс по этому поводу продолжается до сих пор – правоохранители стремятся привлечь всех причастных к ответственности.
- Это самое серьезное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа. Осенью 2023 года суд Нью-Йорка признал, что политик прибегал к мошенничеству при ведении своего бизнеса, ведь подавал ложные финансовые отчеты на протяжении примерно десяти лет.