Выступая в Брюсселе, Столтенберг отметил право Украины наносить удары по легитимным целям, чтобы защитить себя от агрессии России. Это стало ответом на вопрос об атаке на российский военный корабль.

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Украина имеет право на защиту

На пресс-конференции с президентом Финляндии Столтенберг акцентировал, что Украина использует свое законное право на самооборону, определенное Уставом ООН. Он отказался вдаваться в детали разведданных, но отметил, что Украина может поражать военные цели, которые являются угрозой для ее безопасности.

Украина имеет право на самооборону, и это также предусматривает законные военные цели за пределами Украины,

– сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО также обратил внимание на необходимость предоставления Украине помощи без задержек. По его словам, любые промедления в поставках средств ПВО и боеприпасов могут иметь серьезные последствия на поле боя.

Обратите внимание! Столтенберг, среди прочего, выразил благодарность Финляндии за значительный вклад в поддержку Украины и за новое соглашение по безопасности с Киевом. Он отметил, что НАТО работает над обеспечением надежной и эффективной помощи для Украины.

По словам генсека, Альянс сосредоточен на долгосрочной поддержке Украины, чтобы уменьшить зависимость от краткосрочных взносов и обеспечить более стабильную помощь.

Москва должна понимать, что они не смогут "переждать" такую помощь. Пакет для Украины с предсказуемой и надежной поддержкой – это именно то, над чем мы в НАТО работаем сейчас,

– добавил Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения Финляндия предоставила Украине военную помощь на значительную сумму, подтверждая свою роль как активного участника в усилиях по поддержке Украины.

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Добавим, что в последние недели растет напряжение между Вашингтоном и Киевом относительно украинских атак на НПЗ на территории России. В частности, в Пентагоне заявляли, что российские нефтеперерабатывающие предприятия якобы являются гражданскими целями, а не военными. Там выразили большое беспокойство по этому поводу.