Виступаючи у Брюсселі, Столтенберг наголосив на праві України завдавати ударів по легітимних цілях, щоб захистити себе від агресії Росії. Це стало відповіддю на запитання про атаку на російський військовий корабель.

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Україна має право на захист

На пресконференції з президентом Фінляндії Столтенберг акцентував, що Україна використовує своє законне право на самооборону, визначене Статутом ООН. Він відмовився вдаватися в деталі розвідданих, але зазначив, що Україна може вражати військові цілі, які є загрозою для її безпеки.

Україна має право на самооборону, і це також передбачає законні військові цілі за межами України,

– сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО також звернув увагу на необхідність надання Україні допомоги без затримок. За його словами, будь-які зволікання у постачанні засобів ППО та боєприпасів можуть мати серйозні наслідки на полі бою.

Зверніть увагу! Столтенберг, з-поміж іншого, висловив вдячність Фінляндії за значний внесок у підтримку України та за нову безпекову угоду з Києвом. Він наголосив, що НАТО працює над забезпеченням надійної та ефективної допомоги для України.

За словами генсека, Альянс зосереджений на довгостроковій підтримці України, щоб зменшити залежність від короткострокових внесків та забезпечити більш стабільну допомогу.

Москва має розуміти, що вони не зможуть "перечекати" таку допомогу. Пакет для України із передбачуваною та надійною підтримкою – це саме те, над чим ми в НАТО працюємо зараз,

– додав Єнс Столтенберг.

Він також відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні військову допомогу на значну суму, підтверджуючи свою роль як активного учасника у зусиллях з підтримки України.

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Додамо, що останніми тижнями зростає напруження між Вашингтоном і Києвом стосовно українських атак на НПЗ на території Росії. Зокрема, у Пентагоні заявляли, що російські нафтопереробні підприємства нібито є цивільними цілями, а не військовими. Там висловили неабияке занепокоєння щодо цього.