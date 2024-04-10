Про це у своєму дописі на сторінці у мережі X написала журналістка CNN Наташа Бертран. Вона опублікувала цитату міністра оборони США Ллойда Остіна, а також його помічниці з питань міжнародної безпеки Селести Валландер.

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У Пентагоні російські НПЗ вважають "цивільними цілями"

Почнімо зі слів Селести Валландер. Вона в інтерв'ю HASC відреагувала на українські удари по російських НПЗ. Помічниця міністра оборони зазначила, що "питання нападу на критично важливу інфраструктуру – коли це цивільні об'єкти, у нас є занепокоєння, тому що Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів збройного конфлікту, і це є одним з елементів європейської демократії".

Тим часом Ллойда Остіна спитали, чому адміністрація президента США Джо Байдена відмовляє Україну від ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. На це глава Пентагону відповів, що адміністрація занепокоєна тим, який це вплив матиме на світові енергетичні ринки.

Безумовно, ці атаки можуть мати ефект з точки зору глобальної енергетичної ситуації. Але, відверто кажучи, я вважаю, що Україні буде краще, якщо вона буде переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що союзники нашої держави також дуже хвилюються, щоб Україна не била по території Росії західним озброєнням. Володимир Зеленський запевнив, що для ударів ми використовуємо лише нашу зброю.

По Росії не б'ють західною зброєю

Президент України наголосив, що наші військові б'ють по Росії винятково зброєю українського виробництва. Крім того, підкреслив, що ми не атакуємо цивільних росіян. Наша ціль – об'єкти, які окупанти використовують, щоб воювати проти нашої держави.

Я можу це підкреслити це раз: жодного разу, жодною західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак. Не відповідали по території Російської Федерації. Це факт,

– сказав він.

Глава держави додав, що наші військові б'ють винятково по військових або енергетичних цілях ворога на території Росії. За словами Зеленського, Україна не використовує будь-яку зброю проти мирного населення.