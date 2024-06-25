Однако несколько иная ситуация со стратегическим ядерным оружием. Такой информацией в эфире 24 Канала поделился эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

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Почему можем сбивать ракеты с ядерной боеголовкой

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению объяснил, что ракета с ядерной боеголовкой ничем не отличается в характеристиках полета от других ракет, например "Искандер", Х-101 или "Калибр".

Мы сбиваем все эти средства. Если они будут снаряжены ядерной боеголовкой, то будем сбивать, так же как сбиваем ракеты с обычными боеголовками,

– объяснил Кочетков.

В теории возможна ситуация, при которой Украина собьет ядерную боеголовку. Она будет невредима и приведена уже в боевую готовность в нашем распоряжении. Об этом также необходимо помнить.

Почему не можем сбивать стратегическое ядерное оружие

Однако, по словам Александра Кочеткова, совсем полярная ситуация со стратегическим ядерным оружием. К сожалению, у Украины нет нужных систем, чтобы сбивать такие средства. Они есть у США, Израиля, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана, КНДР и России.

У этих стран есть стратосферные противоракеты, которые работают на высоте примерно 30 – 40 километров. Они перехватывают ядерные боеголовки в стратосфере, там происходит столкновение, потом взрыв и они просто не долетают,

– отметил эксперт по ракетно-ядерному вооружению.

"90% российских ядерных ракет, вероятнее всего, не долетят до цели. Но 10% могут долететь, и в США, как в цивилизованной стране, такие потери считаются недопустимыми. В России такой нормы нет, там потерь вообще не считают", – добавил он.

Обратите внимание! Украина занимала 3 место по ядерному потенциалу после США и России. Впрочем, в 1994 году подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия, взамен на компенсацию за материал в боеголовках и гарантии безопасности от других ядерных государств.

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что угрозы Владимира Путина по применению ядерного оружия – это лишь шантаж, направленный на запугивание Запада и препятствование поддержке Украины.