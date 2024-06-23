Эти угрозы имеют целью запугать Запад и помешать поддержке Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Как в ГУР оценили угрозы Путина о применении ядерного оружия

Юсов заявил, что ядерные угрозы со стороны России являются лишь шантажом, которым кремлевский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты пользуются уже много лет.

Сейчас речь идет и дальше именно о том самом ядерном шантаже, который Путин и все его пропагандистские приспешники использовали, о котором кричали все эти годы, особенно после полномасштабного вторжения,

– сказал он.

Он также отметил, что мировое сообщество все больше осознает опасность, которую несет Россия и путинский режим.

По его словам, российская пропаганда активно распространяет тезисы о войне не только с Украиной, но и с НАТО, США и ЕС, что заставляет свободный мир реагировать на ядерный шантаж Путина.

"Российская пропаганда, все эти соловьевы-скабеевы и официальные роты Кремля не скрывают, а наоборот – подчеркивают то, что они воюют не только с Украиной, а и с НАТО, с Америкой, с ЕС – собственно, со всем свободным миром. Поэтому и реакция становится все более выразительной, в том числе и на ядерный шантаж Путина", – объяснил Юсов

К слову, США и Китай провели неофициальные ядерные переговоры впервые за пять лет. На них Пекин заверил, что не будет прибегать к ядерным угрозам из-за Тайваня.