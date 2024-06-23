Ці погрози мають на меті залякати Захід і перешкодити підтримці України. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Юсов заявив, що ядерні погрози з боку Росії є лише шантажем, яким кремлівський диктатор Владімір Путін і його пропагандисти користуються вже багато років.

Наразі мова йде і далі саме про той самий ядерний шантаж, який Путін і всі його пропагандистські посіпаки використовували, про який кричали всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення,

– сказав він.

Він також відзначив, що світова спільнота дедалі більше усвідомлює небезпеку, яку несе Росія і путінський режим.

За його словами, російська пропаганда активно поширює тези про війну не лише з Україною, але й з НАТО, США та ЄС, що змушує вільний світ реагувати на ядерний шантаж Путіна.

"Російська пропаганда, всі ці соловйови-скабєєви і офіційні роти Кремля не приховують, а навпаки – наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а і з НАТО, з Америкою, з ЄС – власне, з усім вільним світом. Тому і реакція стає все більш виразною, у тому числі й на ядерний шантаж Путіна", – пояснив Юсов

До слова, США та Китай провели неофіційні ядерні переговори вперше за п'ять років. На них Пекін запевнив, що не вдаватиметься до ядерних погроз через Тайвань.