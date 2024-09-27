Если речь идет о выезде за границу во время отпуска, то основное решение принимает командир части.

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Что нужно для выезда за границу

Прежде всего, мобилизованный должен подать рапорт командиру подразделения не позднее, чем за 15 дней до отпуска. В рапорте следует максимально описать всю информацию о запланированном отдыхе. В частности, указать, куда и насколько планируешь выехать из Украины, чем именно и где именно будешь пересекать границу. Кроме того, надо предоставить определенные документы, например копии билетов в обе стороны.

Если речь идет о поездке то семьи, то нужны: свидетельство о браке, о рождении детей, документы, подтверждающие проживание семьи в стране, в которую планируете поездку.

Далее командир части согласовывает отпуск и его оформляют в виде приказа, в котором будет прописано разрешение на выезд за пределы страны. Перед отпуском нужно получить выписку из этого приказа.

Также в части должны выдать отпускной билет, где указан срок отпуска, а также разрешение на выезд за границу.

Далее с отпускным билетом надо прийти в Военную службу правопорядка и стать на учет. Затем можно пересекать границу. Уже на границе нужно иметь с собой следующие документы:

загранпаспорт;

военный билет, или удостоверение офицера;

отпускной билет с разрешением на выезд за границу;

выписка из приказа об отпуске.

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Состоится ли поездка за границу, зависит от ряда факторов. Во-первых командир части может не разрешить такой отпуск. Оспорить его решение нет возможности.

Также могут возникнуть трудности на границе. Например, военнослужащего могут не выпустить из страны из-за ограничений, не связанные с военной службой, например за неуплату алиментов или открытое уголовное производство и тому подобное.