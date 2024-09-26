По словам юриста компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, сейчас служба близких родственников не освобождает от призыва. Мобилизовать могут одновременно двух братьев и их отца. Такая отсрочка предоставляется только, когда речь идет о родных, которые погибли при исполнении военных обязанностей или пропавших без вести.

Смотрите также Здесь повесток не дают: в Минобороны разъяснили, как работают Центры рекрутинга

Женщина – в армии и маленький ребенок

Однако, когда речь идет о супружеской паре, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ситуация иная.

Если жена служит в ВСУ, мужчина получает основание для отсрочки, а также право быть уволенным из рядов ВСУ. В то же время избежать мобилизации военнообязанный может в случае, если его жена служит именно в Вооруженных Силах Украины, не в полиции и не в ГСЧС.

Адвокат рассказала, что встречала много случаев, когда в семье, воспитывающей несовершеннолетнего ребенка, женщина мобилизовалась добровольно, осознавая, что вряд ли ее отправят служить на передовую. Между тем мужчина получал предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации.

К слову, отсрочки от мобилизации действуют до 9 ноября. Далее вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. После этого отсрочку необходимо продолжать.