За словами юристки компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, наразі служба близьких родичів не звільняє від призову. Мобілізувати можуть одночасно двох братів та їхнього батька. Така відстрочка надається лише, коли йдеться про рідних, які загинули під час виконання військових обов'язків або зникли безвісти.

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Жінка – в армії і маленька дитина

Однак, коли йдеться про подружню пару, яка виховує неповнолітню дитину, ситуація інакша.

Якщо дружина служить у ЗСУ, чоловік отримує підставу для відстрочки, а також право бути звільненим з лав ЗСУ. Водночас уникнути мобілізації військовозобов'язаний може у разі, якщо його жінка служить саме в Збройних Силах України, не у поліції і не в ДСНС.

Адвокатка розповіла, що зустрічала багато випадків, коли у родині, яка виховує неповнолітню дитину, жінка мобілізувалася добровільно, усвідомлюючи, що навряд чи її відправлять служити на передову. Тим часом чоловік отримував передбачену законодавством відстрочку від мобілізації.

До слова, відстрочки від мобілізації діють до 9 листопада. Далі набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Після цього відстрочку необхідно продовжувати.