Про це повідомив речник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області Роман Істомін під час брифінгу.

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Істомін зауважив, що максимальний термін надання відстрочки – 90 днів. Втім, усі документи діятимуть до 9 листопада, після чого їх потрібно буде продовжити.

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр", – пояснив речник.

Він також зауважив, що чоловікам доведеться самостійно займатись цим процесом.

Продовження відстрочки

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу, військовозобов'язаний має подати на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+".

"У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів", – додав Роман Істомін.

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів.

Зауважте! У випадку, якщо комісія вирішить відмовити у наданні відстрочки, військовозобов'язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.