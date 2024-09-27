Якщо йдеться про виїзд за кордон під час відпустки, то тут основне рішення ухвалює командир частини.

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Що потрібно для виїзду за кордон

Передусім, мобілізований має подати рапорт командиру підрозділу не пізніше, ніж за 15 днів до відпустки. У рапорті слід максимально описати всю інформацію про запланований відпочинок. Зокрема, вказати, куди і наскільки плануєш виїхати з України, чим саме і де саме перетинатимеш кордон. Крім того, треба надати певні документи, як-от копії квитків в обидва боки.

Якщо йдеться про поїздку то родини, то потрібні: свідоцтво про шлюб, про народження дітей, документи, що підтверджують проживання родини в країні, в яку плануєте поїздку.

Далі командир частини погоджує відпустку і її оформляють у вигляді наказу, в якому буде прописано дозвіл на виїзд за межі країни. Перед відпусткою потрібно отримати витяг із цього наказу.

Також у частині повинні видати відпускний квиток, де вказано термін відпустки, а також дозвіл на виїзд за кордон.

Далі з відпускним квитком треба прийти до Військової служби правопорядку і стати на облік. Потім можна перетинати кордон. Вже на кордоні потрібно мати із собою такі документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток, або посвідчення офіцера;

відпускний квиток із дозволом на виїзд за кордон;

витяг з наказу про відпустку.

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Чи відбудеться поїздка за кордон, залежить від низки чиннів. По-перше командир частини може не дозволити таку відпустку. Оскаржити його рішення немає можливості.

Також можуть виникнути труднощі на кордоні. Наприклад, військовослужбовця можуть не випустити з країни через обмеження, не пов’язані з військовою службою, як-от за несплату аліментів або відкрите кримінальне провадження тощо.