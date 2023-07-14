Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что если полуостров украинский, то тогда не будет России в таком политическом виде, в каком она сейчас.

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"Если Крым неукраинский, война незавершенная. Все, точка. Крым неукраинский – Украины нет. Крым украинский – России нет", – подчеркнул Подоляк.

Это настолько очевидно, поэтому странно, что сейчас периодически возникают темы, якобы есть ли еще какое-либо решение по полуострову. И оно таки существует – россияне должны добровольно оттуда уйти.

Вот президент, кстати, сказал совершенно четко: "Хотите переговоры? Да, пожалуйста, вышли из Крыма – переговоры",

– добавил советник руководителя ОП.

Оккупанты могут вести переговоры о том, сколько им нужно времени для того, чтобы они ушли из Крыма без военной кампании. Но страна-агрессор к этому не готова. Она в любом случае будет ожидать соответствующих военных действий в Крыму. Все для того, чтобы оттуда так же быстро отступить.

"В первый ряд женщины и дети"

Россия использует гражданское население исключительно для того, чтобы обезопасить те или иные инфраструктурные объекты – то есть военные базы и тот же Крымский мост. Страна-агрессор просто будет там долго держать гражданское население, чтобы Украина не наносила удары по военным объектам на полуострове. Оккупанты даже делают рядом туристические базы.

"Легендарное выражение субъекта по фамилии Путин: "Мы там женщин и детей поставим в первый ряд, а за ними будем стоять мы с автоматами". Вот сущность таких российских крыс. Они же именно так и выглядят", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Гражданские россияне настолько "умны", что готовы быть маскировщиками военных объектов. Без юридических документов они полностью готовы брать на себя функцию их безоружной защиты. Поэтому, безусловно, Россия этим будет воспользоваться.

Все, что делает Украина, касается только ее и партнеров

Украину не должно волновать все то, что говорят россияне о Крыме. Они к полуострову не имеют никакого отношения, кроме оккупации. Независимо от того, военные или гражданские – они имеют юридический статус оккупантов.

"Нам безразлично, что они там говорят. И вообще, все, что делает Украина на своей территории, должно обходить только Украину и наших партнеров", – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Что происходит во временно оккупированном Крыму