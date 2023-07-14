Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що, якщо півострів український, то тоді не буде Росії у такому політичному вигляді, в якому вона є нині.

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"Якщо Крим неукраїнський, війна незавершена. Все, крапка. Крим неукраїнський – України немає. Крим український – Росії немає", – наголосив Подоляк.

Це настільки очевидно, тож дивно, що нині періодично виникають теми, мовляв, чи є ще якесь рішення щодо півострова. І воно таки існує – росіяни мають добровільно звідти піти.

Оце президент, до речі, сказав абсолютно чітко: "Хочете переговори? Так, будь ласка, вийшли з Криму – переговори",

– додав радник керівника ОП.

Окупанти можуть вести переговори про те, скільки їм треба часу для того, щоби вони пішли геть з Криму без військової кампанії. Та країна-агресорка до цього не готова. Вона в будь-якому випадку буде очікувати відповідних військових дій у Криму. Усе для того, щоби звідти так само швидко відступити.

"У перший ряд жінки та діти"

Росія використовує цивільне населення виключно для того, щоби убезпечити ті чи інші інфраструктурні об'єкти – тобто, військові бази та той же Кримський міст. Країна-агресорка просто буде там довго тримати цивільне населення, щоби Україна не завдавала ударів по військових об'єктах на півострові. Окупанти навіть роблять поруч туристичні бази.

"Легендарний вислів суб'єкта на прізвище Путін: "Ми там жінок і дітей поставимо в перший ряд, а за ними будемо стояти ми з автоматами". Оце сутність таких російських щурів. Вони ж саме так і виглядають", – наголосив Михайло Подоляк.

Цивільні росіяни настільки "розумні", що готові бути маскувальниками військових об'єктів. Без юридичних документів вони повністю готові брати на себе функцію їх беззбройного захисту. Тому, безумовно, Росія цим буде користуватися.

Усе, що робить Україна – стосується лише її та партнерів

Україну не має хвилювати все те, що кажуть росіяни про Крим. Вони до півострова не мають жодного відношення, окрім окупації. Незалежно від того, військові чи цивільні – вони мають юридичний статус окупантів.

"Нам байдуже, що вони там говорять. І взагалі, все, що робить Україна на своїй території, має обходити лише Україну та наших партнерів", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму