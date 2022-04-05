Все понимают, что прощения действиям россиян нет. Зеленский отметил это во время встречи с журналистами.
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Президент добавил, что нужно брать себя в руки. Пока другого пути нет, хотя каждая "такая Буча" будет бить по рукам.
Позиция на переговорах должна быть крепкой
Переговоры должны быть с крепкой позицией. Отказаться от них – это действительно легче всего. Самое сложное – это говорить. Россия должна признать, что совершает геноцид, понести наказание и найти выход из ситуации. По мнению Зеленского, планка должна быть такой.
Может так случиться, что и не будет встречи,
– сказал Зеленский.
Важно – В других освобожденных городах жертв может быть еще больше, – Зеленский: