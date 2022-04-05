Всі розуміють, що пробачення діям росіян немає. Зеленський наголосив на цьому під час зустрічі з журналістами.

Читайте також Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні з Росією

Президент додав, що треба брати себе в руки. Наразі іншого шляху немає, хоча кожна "така Буча" буде бити по руках.

Позиція на перемовинах має бути міцною

Перемовини мають бути з міцною позицією. Відмовитись від них – це насправді найлегше. Найскладніше – це говорити. Росія має визнати, що вчиняє геноцид, понести покарання та при цьому знайти вихід із ситуації. На думку Зеленського, планка має бути такою.

Може так статися, що й не буде зустрічі,

– сказав Зеленський.

Важливо – В інших звільнених містах жертв може бути ще більше, – Зеленський: