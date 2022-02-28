Может вспыхнуть автозаправка: в Николаевской области перевернулся бензовоз, горит топливо

В Первомайске Николаевской области произошел пожар. Перевернулся бензовоз, топливо вспыхнуло.

Об этом сообщили спасатели Николаевской области 27 февраля. Пожарные в Первомайске ликвидируют пожар.

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Обстоятельства происшествия

Предварительно установили, что бензовоз двигался по улице Киевской в ​​Первомайске. Транспорт перевернулся на бок, в результате чего топливо разлилось.



В Первомайске перевернулся бензовоз / Фото ГСЧС

Жидкость загорелась. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

Существует угроза опрокидывания огня на расположенную неподалеку автозаправочную станцию,

​​– отметили спасатели.



Топливо разлилось и загорелось / Фото ГСЧС

На месте работают 23 спасателя. Вдобавок к ликвидации пожара привлекли пожарную охрану Подгородной и автоцистерну из воинской части.

Подробности инцидента устанавливают.



Есть угроза, что загорится АЗС неподалеку / Фото ГСЧС

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