Может вспыхнуть автозаправка: в Николаевской области перевернулся бензовоз, горит топливо
Источник:ГСЧС Николаевской области
В Первомайске Николаевской области произошел пожар. Перевернулся бензовоз, топливо вспыхнуло.
Об этом сообщили спасатели Николаевской области 27 февраля. Пожарные в Первомайске ликвидируют пожар.
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Обстоятельства происшествия
Предварительно установили, что бензовоз двигался по улице Киевской в Первомайске. Транспорт перевернулся на бок, в результате чего топливо разлилось.
В Первомайске перевернулся бензовоз / Фото ГСЧС
Жидкость загорелась. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.
Существует угроза опрокидывания огня на расположенную неподалеку автозаправочную станцию,
– отметили спасатели.
Топливо разлилось и загорелось / Фото ГСЧС
На месте работают 23 спасателя. Вдобавок к ликвидации пожара привлекли пожарную охрану Подгородной и автоцистерну из воинской части.
Подробности инцидента устанавливают.
Есть угроза, что загорится АЗС неподалеку / Фото ГСЧС
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