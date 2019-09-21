"Может еще полуостров Росияночка?" – что крымчане говорят о переименовании Крыма

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – правящая организация предложила переименовать Крым на Крымская республика – Таврида. Инициатива вызвала споры среди крымских и российских политиков. Что крымчане думают о новом названии для полуострова – смотрите в видео.

Также в выпуске: Едкий запах, который просачивается в дома: кто травит крымчан. Крымский скандал в ОБСЕ: украинцы показательно покинули заседание. Что звезды кино говорят о возвращении Олега Сенцова из российского плена. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал