"Может еще полуостров Росияночка?" – что крымчане говорят о переименовании Крыма
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – правящая организация предложила переименовать Крым на Крымская республика – Таврида. Инициатива вызвала споры среди крымских и российских политиков. Что крымчане думают о новом названии для полуострова – смотрите в видео.
Также в выпуске:
Едкий запах, который просачивается в дома: кто травит крымчан.
Крымский скандал в ОБСЕ: украинцы показательно покинули заседание.
Что звезды кино говорят о возвращении Олега Сенцова из российского плена.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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