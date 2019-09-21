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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      "Может еще полуостров Росияночка?" – что крымчане говорят о переименовании Крыма

      Крым.Реалии 203 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – правящая организация предложила переименовать Крым на Крымская республика – Таврида. Инициатива вызвала споры среди крымских и российских политиков. Что крымчане думают о новом названии для полуострова – смотрите в видео.

      Также в выпуске:

      Едкий запах, который просачивается в дома: кто травит крымчан.

      Крымский скандал в ОБСЕ: украинцы показательно покинули заседание.

      Что звезды кино говорят о возвращении Олега Сенцова из российского плена.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Скандал Украина – Россия Олег Сенцов Аннексия Крыма ОБСЕ Экология Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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