"Може ще півострів Росіяночка?" – що кримчани говорять про перейменування Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – провладна організація запропонувала перейменувати Крим на Кримська республіка – Таврида. Ініціатива спричинила суперечки серед кримських і російських політиків. Що кримчани думають про нову назву для півострова – дивіться у відео.
Також у випуску:
Їдкий запах, що просочуються у будинки: хто труїть кримчан.
Кримський скандал в ОБСЄ: українці показово залишили засідання.
Що зірки кіно говорять про повернення Олега Сенцова з російського полону.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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