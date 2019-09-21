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      "Може ще півострів Росіяночка?" – що кримчани говорять про перейменування Криму

      Крим.Реалії 185 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – провладна організація запропонувала перейменувати Крим на Кримська республіка – Таврида. Ініціатива спричинила суперечки серед кримських і російських політиків. Що кримчани думають про нову назву для півострова – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      Їдкий запах, що просочуються у будинки: хто труїть кримчан.

      Кримський скандал в ОБСЄ: українці показово залишили засідання.

      Що зірки кіно говорять про повернення Олега Сенцова з російського полону.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Скандал Олег Сенцов Анексія Криму Крим.Реалії Новини Криму Екологія ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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