"Може ще півострів Росіяночка?" – що кримчани говорять про перейменування Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – провладна організація запропонувала перейменувати Крим на Кримська республіка – Таврида. Ініціатива спричинила суперечки серед кримських і російських політиків. Що кримчани думають про нову назву для півострова – дивіться у відео.

Також у випуску: Їдкий запах, що просочуються у будинки: хто труїть кримчан. Кримський скандал в ОБСЄ: українці показово залишили засідання. Що зірки кіно говорять про повернення Олега Сенцова з російського полону. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал