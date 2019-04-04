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      Может ли Путин начать ядерную войну: ответ Шендеровича

      99 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото з відкритих джерел

      Понимаете, у Путина нет никакой условной "красной кнопки", вряд ли один человек или даже группа людей смогли бы развязать ядерную войну. Но здесь главный вопрос – насколько Путин адекватен: то есть до какой степени это блеф, а до какой степени это смещение сознания.

      Такое мнение высказал писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович в интервью 24 каналу.

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      "К сожалению, боюсь, что это уже не совсем блеф, потому что этим на Западе никого не обманешь, там прекрасно понимают наши сильные и слабые стороны. Мы можем причинить много неприятностей миру, много крови", – сказал российский писатель.

      По его словам, никакой настоящей ядерной опасности от России на сегодня нет, но это не означает, что она не опасна, она – источник огромной опасности. Именно поэтому мысли России учитываются, с нами разговаривают и тому подобное.

      Раньше я думал, что Владимир Путин блефует, но несколько последних лет мне кажется, что "мы его теряем", как сказала Ангела Меркель,
      – подчеркнул Шендерович.

      Он заявил, что россияне не хотят войны.

      "Вот говорят, что Сталина на вас не хватает, но все хотят Сталина для соседа, никто не хочет его для себя. То же самое с войной – когда это доходит до самого человека, тогда меняется видение. Вообще ударить по миру или разрушить Запад – то, конечно, Россия самая сильная. Но когда дело доходит до тебя или твоего сына, то никто уже не хочет войны", – добавил Шендерович.

      Полное интервью с Виктором Шендеровичем – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости политики Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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