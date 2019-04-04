Нет никакой концепции "русского мира", это все для пиара: интервью с Шендеровичем

Информационная пропаганда, которой сопровождалась аннексия Крыма и оккупация части Луганской и Донецкой областей проложила настоящую пропасть в отношениях между украинцами и россиянами, разорвав все дружеские связи. Эти события показали, кто же из россиян настоящий друг Украины. Одним из них является писатель, драматург и публицист Виктор Анатольевич Шендерович, который ныне проживает в Украине.

Журналист 24 канала в интервью откровенно поговорил с ним о том, что ожидать от российско-украинских отношений, хотят ли русские войны, а также о Путине, "русском мире" и возвращении Крыма.

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Реально ли Украине вернуть Крым?

– Для этого нужно, чтобы в самой России произошли какие-то изменения. Понятно, что при путинской или вообще нынешней российской власти Крым вернуть невозможно.

– Возвращение Крыма может быть либо в случае каких-то определяющих политических изменений в России, либо по доброй воле новой администрации в рамках переговорного процесса. Или, в худшем случае, это может следствием какого-то распада, который заставит власть России вступить в торговлю с мировым сообществом за гуманитарную помощь. Тогда одним из пунктов мирового сообщества будет возвращение Украине территорий на исходные позиции на 2013 год.



Война на Донбассе

– Но я не думаю, что возможным является то, что в России сменится власть, как, к примеру, в Казахстане, где Назарбаев покинул пост главы страны. Назарбаеву было проще уйти из власти, поскольку на его руках нет крови, он не убивал своих политических противников. Назарбаев этим гарантировал себе безопасность и уважение. А Путин из власти сам не уйдет, скорее изменения произойдут другим путем.

– Что делать с ангажированными российской пропагандой людьми на Донбассе? Именно эти люди должны выбирать власть, но референдум должен быть настоящим. То есть нужен долгий процесс, без присутствия вооруженных сил, который закончится честными выборами под международным контролем.

Как после окончания войны будут сосуществовать украинцы и россияне?

– Это нельзя предугадать, но мы можем ссылаться на исторический опыт, ведь мы не первые живем. Примером этому является немецкий народ. Им потребовалось примерно 20 лет, чтобы перейти от внешнего управления к самостоятельному.

– После 12 лет нацизма они 20 лет ежедневно проводили антипропаганду. Этого оказалось достаточным, чтобы страна сама могла саморазвиваться. Немцам в каком-то смысле повезло в том, что они оказались побежденными. Поэтому их заставили начать этот процесс. Реальность говорит о том, что заставить начать такой процесс Россию невозможно, некому. Что-то должно произойти либо головах россиян, либо из-за разрушения.

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– В России никогда не было устойчивой демократии. Конечно, если посмотреть с огромной исторической дистанции, то РФ продолжает движение определенными импульсами. Украине от этого не легче, но это движение происходит. Вот я сегодня здесь, в Украине, потом я вернусь все-таки в Москву. Но я не сяду в Петропавловскую крепость, меня не посадят на кол и не отрубят голову на Красной площади.



Президент РФ Владимир Путин

– Российская империи сейчас распадается, как когда-то Римская империя – у нас начали отваливаться бывшие провинции. В частности, страны Балтии, Украина, Казахстан и др. Если в России не будет реализован настоящий феодализм, то вполне может распасться и сама Российская Федерация, потому что сегодня это московское княжество, которое все контролирует. В Советском Союзе это тоже было, но это не помогло.

Может ли Путин начать ядерную войну?

– Понимаете, у Путина нет никакой условной "красной кнопки". Я думаю, что система "защиты от дурака" (в широком смысле она так называется) – многоплановая, чтобы один человек или даже группа людей смогли развязать ядерную войну.

Тут вопрос – насколько Путин адекватен, то есть до какой степени это блеф, а до какой степени это смещение сознания. К сожалению, боюсь, что это уже не совсем блеф, потому что этим на Западе никого не обманешь, там прекрасно понимают наши сильные и слабые стороны. Мы можем причинить много неприятностей миру, много крови. Однако я думаю, что никакой настоящей ядерной опасности от нас сегодня нет, но это не значит, что мы не опасны, мы источник огромной опасности. Именно поэтому мысли России учитываются, с нами разговаривают и тому подобное.

– Раньше я думал, что Путин блефует, но несколько последних лет мне кажется, что "мы его теряем", как сказала Ангела Меркель.

"Русский мир" – это все пиар

– Нет никакой концепции "русского мира", это все для пиара и распила бюджета. Недавно было празднование по поводу пятилетия присоединения Крыма. Вот эти гуляния в Москве были такими жалкими, там просто привезли каких-то несчастных бюджетников. Сам туда никто не вышел, вообще уже нет этой эйфории, ослепления, ничего из этого уже нет.

Хотят ли русские войны?

– Понимаете, в чем тут дело – для себя войны никто не хочет. Вот говорят, что Сталина на вас не хватает, но все хотят Сталина для соседа, никто не хочет его для себя. То же самое с войной – когда это доходит до самого человека, тогда меняется видение. Вообще ударить по миру или разрушить Запад – то, конечно, Россия сама сильная. Но когда дело доходит до тебя или твоего сына, то никто уже не хочет войны.

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– Боюсь ли я за свою жизнь? Я понимаю, с кем мы все имеем дело, иллюзии нет. Я неоднократно говорил, что я на свободе и жив только потому, что это нецелесообразно делать со мной или какими-то другими людьми.

– Как сказал сам Путин после гибели Политковской (российская журналистка украинского происхождения, которую убили в подъезде собственного дома 7 октября 2006, в день рождения президента Владимира Путина, – 24): "Гибель принесла больше вреда, чем ее публикации". Это такая логика, поэтому я понимаю, что именно в рамках этой логики мы все живы и здоровы.