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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Может ли Супрун продолжать руководить Минздравом: комментарий идеолога команды Зеленского

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      Супрун при президенте Зеленском может не возглавить Минздрав
      Супрун при президенте Зеленском может не возглавить Минздрав / glavcom.ua

      Уровень медицинского обеспечения в Украине – это не тот результат реформы, который ожидали. Поэтому Уляну Супрун, вероятнее всего, президент Владимир Зеленский не будет рассматривать как руководителя Министерства здравоохранения.

      "В пределах того, насколько я информирован: нет", – так в эфире телеканала "112 Украина" ответил идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук на вопрос, может ли Ульяна Супрун продолжить руководить Минздравом.

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      По его словам, существующий уровень медицинского обеспечения в Украине – это не тот результат реформы, который ожидали.

      Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией. Но это не означает, что каждый человек достиг того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы,
      – подчеркнул эксперт.

      Кто такой Руслан Стефанчук?43 года, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

      Стефанчук
      Руслан Стефанчук 

      18 апреля 2019 Владимир Зеленский в ток-шоу "Право на власть" назвал Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных институтов и ответственным за законопроектную работу.

      Также Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского есть отдельная группа специалистов, которые изучают возможности медицинской реформы. И, мол, по их мнению "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины" в Украине.

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      К слову, сама исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что может возглавить ведомство на вероятное предложение президента Владимира Зеленского. Но она готова остаться в правительстве, если там не будет людей, которые будут блокировать изменения.


      Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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