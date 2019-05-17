Может ли Супрун продолжать руководить Минздравом: комментарий идеолога команды Зеленского

Уровень медицинского обеспечения в Украине – это не тот результат реформы, который ожидали. Поэтому Уляну Супрун, вероятнее всего, президент Владимир Зеленский не будет рассматривать как руководителя Министерства здравоохранения.

"В пределах того, насколько я информирован: нет", – так в эфире телеканала "112 Украина" ответил идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук на вопрос, может ли Ульяна Супрун продолжить руководить Минздравом.

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По его словам, существующий уровень медицинского обеспечения в Украине – это не тот результат реформы, который ожидали.

Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией. Но это не означает, что каждый человек достиг того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы,

– подчеркнул эксперт.

Кто такой Руслан Стефанчук?43 года, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.





Руслан Стефанчук



18 апреля 2019 Владимир Зеленский в ток-шоу "Право на власть" назвал Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных институтов и ответственным за законопроектную работу.

Также Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского есть отдельная группа специалистов, которые изучают возможности медицинской реформы. И, мол, по их мнению "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины" в Украине.

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К слову, сама исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что может возглавить ведомство на вероятное предложение президента Владимира Зеленского. Но она готова остаться в правительстве, если там не будет людей, которые будут блокировать изменения.