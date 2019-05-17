Чи може Супрун продовжувати керувати МОЗ: коментар ідеолога команди Зеленського

Рівень медичного забезпечення в Україні – це не той результат реформи, який очікували. Тож Уляну Супрун, найімовірніше, президент Володимир Зеленський не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я.

"У межах того, наскільки я поінформований: ні", – так у ефірі телеканалу "112 Україна" відповів ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук на запитання, чи може Уляна Супрун продовжити керувати МОЗ.

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За його словами, наявний рівень медичного забезпечення в Україні – це не той результат реформи, який очікували.

Безумовно, є якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією. Але це не означає, що кожна людина досягла того рівня, який був свого часу в інших країнах, які проводили ті ж непопулярні реформи,

– наголосив експерт.

Хто такий Руслан Стефанчук?43 роки, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.





Руслан Стефанчук



18 квітня 2019 Володимир Зеленський в ток-шоу "Право на владу" назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди , експертом з реформування державних інститутів та відповідальним за законопроектну роботу.

Також Стефанчук розповів, що у команді Зеленського є окрема група спеціалістів, які вивчають можливості медичної реформи. І, мовляв, на їх думку "панацея від усіх бід у впровадженні страхової медицини" в Україні.

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До слова, сама виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що може очолити відомство на ймовірну пропозицію президента Володимира Зеленського. Але вона готова залишитися в уряді, якщо там не буде людей, які блокуватимуть зміни.