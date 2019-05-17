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      Чи може Супрун продовжувати керувати МОЗ: коментар ідеолога команди Зеленського

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      Супрун за президента Зеленського може не очолити МОЗ
      Супрун за президента Зеленського може не очолити МОЗ / glavcom.ua

      Рівень медичного забезпечення в Україні – це не той результат реформи, який очікували. Тож Уляну Супрун, найімовірніше, президент Володимир Зеленський не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я.

      "У межах того, наскільки я поінформований: ні", – так у ефірі телеканалу "112 Україна" відповів ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук на запитання, чи може Уляна Супрун продовжити керувати МОЗ.

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      За його словами, наявний рівень медичного забезпечення в Україні – це не той результат реформи, який очікували.

      Безумовно, є якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією. Але це не означає, що кожна людина досягла того рівня, який був свого часу в інших країнах, які проводили ті ж непопулярні реформи,
      – наголосив експерт.

      Хто такий Руслан Стефанчук?43 роки, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.

      Стефанчук
      Руслан Стефанчук 

      18 квітня 2019 Володимир Зеленський в ток-шоу "Право на владу" назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних інститутів та відповідальним за законопроектну роботу.

      Також Стефанчук розповів, що у команді Зеленського є окрема група спеціалістів, які вивчають можливості медичної реформи. І, мовляв, на їх думку "панацея від усіх бід у впровадженні страхової медицини" в Україні.

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      До слова, сама виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що може очолити відомство на ймовірну пропозицію президента Володимира Зеленського. Але вона готова залишитися в уряді, якщо там не буде людей, які блокуватимуть зміни.

      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Реформи
      Джерело: 24 канал
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