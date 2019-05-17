Аудит за 100 днів: команда Зеленського готується перевірити, в якому стані отримає державу

Протягом перших 100 днів після інавгурації провести "аудит держави" – про такий намір оголосили в команді новообраного президента України Володимира Зеленського. Мета аудиту – зрозуміти, в якому стані Зеленський отримає державу.

Щоб знати ресурси України

Аби здійснювати перетворення, у команді Зеленського повинні усвідомлювати, який матимуть "людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс".

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" 17 травня розповів ідеолог команди Володимира Зеленського – Руслан Стефанчук.

У нашій програмі це записано, і ми візьмемося за це протягом перших 100 днів: мова про оголошення аудиту держави. Ми маємо зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить (Зеленському – 24 канал) держава,

– заявив Стефанчук.

При цьому до аудиту планують залучити і українські інституції з відповідними обов'язками, і міжнародні. Але міжнародні – не у всіх сферах, адже "це пов'язано з державною таємницею і з іншими речами".

Що прагнуть зрозуміти в команді Зеленського шляхом аудиту? • У якому стані перебувають фінансові зобов'язання України.

• У якому стані інфраструктура.

• У якому стані міжнародні зобов'язання країни.

Депутатів у Раді – забагато?

Стефанчук наголосив, що команда Зеленського повинна дізнатися, "скільки людей реально сьогодні в Україні".

Від цього залежить і кількість депутатів у Верховній Раді (тому що є європейські норми представництва, і вони сьогодні далеко не відповідають),

– заявив він.

Хто такий Руслан Стефанчук?43 роки, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.





Руслан Стефанчук



18 квітня 2019 Володимир Зеленський в ток-шоу "Право на владу" назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи.