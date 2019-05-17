22:48
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Аудит за 100 днів: команда Зеленського готується перевірити, в якому стані отримає державу

      2121 Читать новость на русском
      Команда Зеленського зібралася вчинити державі аудит
      Команда Зеленського зібралася вчинити державі аудит / Getty Images

      Протягом перших 100 днів після інавгурації провести "аудит держави" – про такий намір оголосили в команді новообраного президента України Володимира Зеленського. Мета аудиту – зрозуміти, в якому стані Зеленський отримає державу.

      Щоб знати ресурси України

      Аби здійснювати перетворення, у команді Зеленського повинні усвідомлювати, який матимуть "людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс".

      Читайте також: Ймовірність розпуску парламенту становить 99%, – Сотник про план Зеленського

      Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" 17 травня розповів ідеолог команди Володимира Зеленського – Руслан Стефанчук.

      У нашій програмі це записано, і ми візьмемося за це протягом перших 100 днів: мова про оголошення аудиту держави. Ми маємо зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить (Зеленському – 24 канал) держава,
      – заявив Стефанчук. 

      При цьому до аудиту планують залучити і українські інституції з відповідними обов'язками, і міжнародні. Але міжнародні – не у всіх сферах, адже "це пов'язано з державною таємницею і з іншими речами".

      Що прагнуть зрозуміти в команді Зеленського шляхом аудиту? • У якому стані перебувають фінансові зобов'язання України.
      • У якому стані інфраструктура.
      • У якому стані міжнародні зобов'язання країни.

      Депутатів у Раді – забагато?

      Стефанчук наголосив, що команда Зеленського повинна дізнатися, "скільки людей реально сьогодні в Україні".

      Від цього залежить і кількість депутатів у Верховній Раді (тому що є європейські норми представництва, і вони сьогодні далеко не відповідають),
      – заявив він.

      Хто такий Руслан Стефанчук?43 роки, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат. 

      Стефанчук
      Руслан Стефанчук

      18 квітня 2019 Володимир Зеленський в ток-шоу "Право на владу" назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи.

      blog_ava
      У США та Росії відреагували на відставку Клімкіна
      сьогодні
      3562
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      сьогодні , 22:02 Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      Артем Овдієнко 923
      Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра
      сьогодні , 19:54 Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра
      Світлана Попова 945
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сьогодні , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 698
      Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      сьогодні , 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      Олександр Бевза 1997
      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      сьогодні , 18:02 Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      Ірина Поліщук 6534
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук