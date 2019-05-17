Ймовірність розпуску парламенту становить 99%, – Сотник про план Зеленського

Про дострокові парламентські вибори, інавгурацію Володимира Зеленського та повернення Росії до ПАРЄ – в ефірі 24 каналу розповіла депутатка, представниця України в Раді Європи та юристка Олена Сотник.

Про дострокові парламентські вибори

– Після присяги Володимира Зеленського у понеділок, 20 травня, він може підписати указ про розпуск парламенту у зв'язку з тим, що з 2016 року коаліції не існує. На мою думку, ймовірність дострокових виборів – 99%.

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Сотник зазначила, що вона має сумніви і щодо 27 травня як останнього дня, до коли можна розпустити парламент.

– Якщо ми почнемо розбиратися з термінологією в Конституції України, то це може бути далеко не 27 травня, бо дата закінчення повноважень цієї Верховної Ради – плаваюча. Вона завершується тоді, коли буде перше засідання нової ВР, а це може бути і середина грудня.



Чому не можна розпускати Верховну Раду

Про інавгурацію Зеленського

– На мою думку, офіційна процедура складання присяги має відбуватися у Верховній Раді. Однак ніхто не заважає Зеленському зробити якісь додаткові церемоніальні події за межами парламенту.

Зрозуміло, що в політиці є частина так званого "шоу-бізнесу" або "шоу" – треба привертати увагу людей і так далі. Однак є межа цього шоу. Мені здається, що доводити до якоїсь критичної межі – не можна.

– З огляду на те все, що відбувається, то я бачу, що готується церемонія і події саме у Верховній Раді. Дуже багато людей хотіли б потрапити туди, аби почути та подивитись. Мої помічники щодо цього дуже сумували, адже є офіційне повідомлення про заборону перебувати за спецперепустками під куполом, треба додаткові якісь запрошення погоджувати спільно з головою Верховної Ради і з протоколом майбутнього президента, тобто це все дуже складні події. Повністю вся верхня ложа вже сьогодні зарезервована міжнародними представниками та делегаціями.

Урочиста церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00

Про відставку топ-чиновників

– Від цього (відставки чиновників, – 24 канал) держава "не завалиться", тому не треба з цього приводу драматизувати.

– Навіть якщо зараз всі міністри напишуть, що йдуть у відставку, все одно інституційно залишаються їх заступники. Є межа всім цим історіям і всі розуміють, що відповідальність має бути. Є політичні посади, а є адміністративні державницькі посадовці, які продовжать виконувати функції і обов’язки,

Хто з топ-посадовців подав у відставку? • Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, що займався зовнішньою політикою.

• Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.

• Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.

• Представниця президента у парламенті Ірина Луценко.

• Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

• Перший заступник СБУ Павло Демчина.

Про нову голову Адміністрації Президента

Олена Сотник вважає, що одна з найбільш ймовірних кандидатур на голову АП є керівник партії "Слуга народу" Іван Баканов. Також прокоментувала інформацію журналістки Соні Кошкіної про те, що юрист Андрій Богдан, ймовірно, може обіймати цю посаду:

Я сподіваюся, що це виключно чутки. Можливо це бажання самого олігарха Ігоря Коломойського. Проте для Зеленського дуже важливо одразу ж показати, що історія про олігархічну залежність в минулому. Принаймні що він може дистанціюватися.

Про повернення Росії до ПАРЄ

– Ключовою в цій ситуації є поведінка не Російської Федерації, а поведінка наших нібито партнерів по Євросоюзу. Йдеться про ключові держави – Німеччину, Францію, Великобританію, Швецію.

– Ми сьогодні на зустрічі Комітету міністрів побачили, що на превеликий жаль, є певне бажання у всіх цих країн повернути Росію за стіл переговорів, а це – найнебезпечніше. Я переживу повернення російської делегації в ПАРЄ, адже мені є, що їм сказати в очі й поза очі. З цим проблем нема, я знаю, як з цим працювати. Я з ними працюю в міжпарламентському союзі та в очі говорю про те, що вони агресор.

Проблема в тому, що наші партнери, які заявляли про територіальну цілісність України та підтримували повернення Криму та Донбасу, починають робити абсолютно протилежне.

– Це є небезпекою, адже це явно та очевидно, що ставлення до України починає змінюватись у наших партнерів.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації. І вже два роки не платить внески. У ПАРЄ неодноразово робили спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.