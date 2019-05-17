Вероятность роспуска парламента составляет 99%, – Сотник

О досрочных парламентских выборах, инаугурации Владимира Зеленского и возвращении России в ПАСЕ – в эфире 24 канала рассказала депутат, представитель Украины в Совете Европы и юрист Елена Сотник.

О досрочных парламентских выборах

– После присяги Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, он может подписать указ о роспуске парламента в связи с тем, что с 2016 года коалиции не существует. По моему мнению, вероятность досрочных выборов – 99%.

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Сотник отметила, что она сомневается и относительно 27 мая как последнего дня, до которого можно распустить парламент.

– Если мы начнем разбираться с терминологией в Конституции Украины, то это может быть далеко не 27 мая, потому что дата окончания полномочий этой Верховной Рады – плавающая. Она завершается тогда, когда будет первое заседание новой ВР, а это может быть и середина декабря.



Почему нельзя распускать Верховную Раду

Об инаугурации Зеленского

– Я думаю, официальная процедура принятия присяги должна происходить в Верховной Раде. Однако никто не мешает Зеленскому сделать какие-то дополнительные церемониальные события за пределами парламента.

Понятно, что в политике есть часть так называемого "шоу-бизнеса" или "шоу" – надо привлекать внимание людей и так далее. Однако есть предел этого шоу. Мне кажется, что доводить до какой-то критической точки – нельзя.

– Учитывая все то, что происходит, я вижу, что готовится церемония и события именно в Верховной Раде. Очень многие люди хотели бы попасть туда, чтобы услышать и посмотреть. Мои помощники относительно этого очень грустили, ведь есть официальное сообщение о запрете находиться по спецпропускам под куполом, надо дополнительные какие-то приглашения согласовывать совместно с председателем Верховной Рады и с протоколом будущего президента, то есть это все очень сложные события. Полностью вся верхняя ложа уже сегодня зарезервирована международными представителями и делегациями.

Торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10:00

Об отставке топ-чиновников

– От этого (отставки чиновников – 24 канал) государство "не рухнет", поэтому не надо по этому поводу драматизировать.

– Даже если сейчас все министры напишут, что уходят в отставку, все равно институционально остаются их заместители. Есть предел всем этим историям и все понимают, что ответственность должна быть. Есть политические должности, а есть административные государственные должностные лица, которые продолжат выполнять функции и обязанности.

Кто из топ-чиновников подал в отставку?• Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой.

• Глава Администрации Президента Игорь Райнин.

• Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.

• Представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

• Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

• Первый заместитель СБУ Павел Демчина.

О новом главе Администрации Президента

Елена Сотник считает, что одна из наиболее вероятных кандидатур на главу АП является руководитель партии "Слуга народа" Иван Баканов. Также прокомментировала информацию журналистки Сони Кошкиной о том, что юрист Андрей Богдан, вероятно, может занимать эту должность:

Я надеюсь, что это исключительно слухи. Возможно это желание самого олигарха Игоря Коломойского. Однако для Зеленского очень важно сразу же показать, что история об олигархической зависимости в прошлом. По крайней мере он может дистанцироваться.

О возвращении России в ПАСЕ

– Ключевым в этой ситуации является поведение не Российской Федерации, а поведение наших якобы партнеров по Евросоюзу. Речь идет о ключевых государствах – Германии, Франции, Великобритании, Швеции.

– Мы сегодня на встрече Комитета министров увидели, что, к сожалению, есть определенное желание у всех этих стран вернуть Россию за стол переговоров, а это – самое опасное. Я переживу возвращении российской делегации в ПАСЕ, ведь мне есть, что им сказать в глаза и за глаза. С этим проблем нету, я знаю, как с этим работать. Я с ними работаю в межпарламентском союзе и в глаза говорю о том, что они агрессор.

Проблема в том, что наши партнеры, которые заявляли о территориальной целостности Украины и поддерживали возвращение Крыма и Донбасса, начинают делать совершенно противоположное.

– Это опасностью, ведь это явно и очевидно, что отношение к Украине начинает меняться у наших партнеров.

Почему России нет в ПАСЕ?В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации. И уже два года не платит взносы. В ПАСЕ неоднократно пытались вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.