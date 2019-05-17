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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Где состоится инаугурация Зеленского: ответ Сотник

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      20 мая состоится инаугурация Зеленского
      20 мая состоится инаугурация Зеленского / 24 канал

      Официально Владимир Зеленский станет Президентом Украины 20 мая в 10 часов утра. Однако о торжестве пока известно немного. Где будет проходить присяга новоизбранного главы государства – в эфире 24 канала рассказала юристка и народный депутат Елена Сотник.

      Сотник считает, что официальная процедура принятия присяги должна происходить в Верховной Раде. Однако никто не мешает Зеленскому провести какие-то дополнительные церемониальные события за пределами парламента.

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      "Понятно, что в политике есть часть так называемого "шоу-бизнеса" или "шоу" – нужно привлекать внимание людей и так далее. Однако есть предел этого шоу. Мне кажется, что доводить до какой-то критической грани – нельзя", – заявила депутат.

      Также она отметила, что сейчас как раз в стенах Верховной Рады проходит подготовка к инаугурации, а именно готовятся определенные пропуска и запреты.

      Учитывая все, что происходит, я вижу, что готовится церемония и события именно в Верховной Раде,
      – добавила гостья студии.

      "Очень много людей хотели бы попасть туда, чтобы услышать и посмотреть. Мои помощники относительно этого очень грустили, так как есть официальное уведомление о запрете находиться по спецпропускам под куполом, надо дополнительные какие-то приглашения согласовывать совместно с главой Верховной Рады и с протоколом будущего президента, то есть это все очень сложные события. Полностью вся верхняя ложа уже сегодня зарезервирована международными представителями и делегациями", – пояснила Сотник.

      Что известно об инаугурации Зеленского? 6 мая парламент наконец определился с датой проведения торжественной церемонии передачи власти Владимиру Зеленскому. Так, за решение организовать инаугурацию 20 мая проголосовали 315 нардепов.

      Команда Зеленского не слишком довольна выбранной датой. По их слова, нардепы хотели "специально насолить" киевлянам и гостям столицы, выбрав днем инаугурации утро понедельника.

      Сам же Зеленский так прокомментировал решение депутатов в своем Twitter: "Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек".

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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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