Де відбудеться інавгурація Зеленського: відповідь Сотник

Офіційно Володимир Зеленський стане Президентом України 20 травня о 10 годині ранку. Однак про урочистості наразі відомо не багато. Де відбуватиметься присяга новообраного глави держави – в ефірі 24 каналу розповіла юристка та народна депутатка Олена Сотник.

Сотник вважає, що офіційна процедура складання присяги має відбуватися у Верховній Раді. Однак ніхто не заважає Зеленському зробити якісь додаткові церемоніальні події за межами парламенту.

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"Зрозуміло, що в політиці є частина так званого "шоу-бізнесу" або "шоу" – треба привертати увагу людей і так далі. Однак є межа цього шоу. Мені здається, що доводити до якоїсь критичної межі – не можна", – заявила депутатка.

Також заявила, що нині саме у стінах Верховної Ради відбувається підготовка до інавгурації, а саме готуються певні перепустки та заборони.

З огляду на те все, що відбувається, то я бачу, що готується церемонія і події саме у Верховній Раді,

– додала гостя студії.

"Дуже багато людей хотіли б потрапити туди, аби почути та подивитись. Мої помічники щодо цього дуже сумували, адже є офіційне повідомлення про заборону перебувати за спецперепустками під куполом, треба додаткові якісь запрошення погоджувати спільно з головою Верховної Ради і з протоколом майбутнього президента, тобто це все дуже складні події. Повністю вся верхня ложа вже сьогодні зарезервована міжнародними представниками та делегаціями", – пояснила Сотник.

Що відомо про інавгурацію Зеленського? 6 травня парламент нарешті визначився із датою проведення урочистої церемонії передачі влади Володимиру Зеленському. Так, за рішення організувати інавгурацію 20 травня проголосували 315 нардепів.



Команда Зеленського не надто задоволена обраною датою. За їхніми слова, нардепи хотіли "спеціально насолити" киянам і гостям столиці, обравши днем інавгурації ранок понеділка.



Сам же Зеленський так прокоментував рішення депутатів у своєму Twitter: "Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань".