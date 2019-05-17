Кто может стать главой Администрации Президента: мнение Сотник

После инаугурации Владимир Зеленский должен назначить главу Администрации Президента. В последнее время появляется много информации о возможных руководителях, например, Андрее Богдане или Сергее Шефире.

В прямом эфире 24 канала народный депутат Украины от "Самопомочи" Елена Сотник сказала, что одной из наиболее вероятных кандидатур является руководитель партии "Слуга народа" Иван Баканов.

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Он также был руководителем штаба и генеральным директором студии "Квартал 95".

Руководитель партии "Слуга народа" Иван Баканов

Также Елена Сотник прокомментировала информацию журналистки Сони Кошкиной, что юрист Андрей Богдан, вероятно, может возглавить Администрацию Президента Владимира Зеленского.

Я надеюсь, что это исключительно слухи. Возможно, это желание самого олигарха Игоря Коломойского. Однако для Зеленского очень важно сразу же показать, что история про олигархическую зависимость в прошлом. По крайней мере, что он может дистанцироваться,

– сказала Елена Сотник.

Она добавила, что продемонстрировать это можно только назначениями. Если они будут напрямую связаны с людьми, которые являются представителями олигарха Коломойского, ни у кого больше вопросов не будет.



Адвокат Коломойского Андрей Богдан

"Я слышала много, что нельзя ассоциировать адвоката с его клиентом. Однако будем откровенными, есть действительно адвокатская деятельность, когда человек предоставляет юридические услуги. Однако Андрей Богдан не является таким исключительно юристом или адвокатом Игоря Коломойского. В узких кругах ни для кого не секрет, что он является неким продолжением олигарха. Он является доверенным лицом и ничего общего с адвокатурой здесь нет", – отметила депутат.

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После того, как Владимир Зеленский одержал победу на последних президентских выборах, в частности, 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года.