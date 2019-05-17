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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Кто может стать главой Администрации Президента: мнение Сотник

      25 Читати новину українською
      Администрация Президента
      Администрация Президента / Фото из открытых источников

      После инаугурации Владимир Зеленский должен назначить главу Администрации Президента. В последнее время появляется много информации о возможных руководителях, например, Андрее Богдане или Сергее Шефире.

      В прямом эфире 24 канала народный депутат Украины от "Самопомочи" Елена Сотник сказала, что одной из наиболее вероятных кандидатур является руководитель партии "Слуга народа" Иван Баканов.

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      Он также был руководителем штаба и генеральным директором студии "Квартал 95".

      баканов адміністрація президента Руководитель партии "Слуга народа" Иван Баканов

      Также Елена Сотник прокомментировала информацию журналистки Сони Кошкиной, что юрист Андрей Богдан, вероятно, может возглавить Администрацию Президента Владимира Зеленского.

      Я надеюсь, что это исключительно слухи. Возможно, это желание самого олигарха Игоря Коломойского. Однако для Зеленского очень важно сразу же показать, что история про олигархическую зависимость в прошлом. По крайней мере, что он может дистанцироваться,
      – сказала Елена Сотник.

      Она добавила, что продемонстрировать это можно только назначениями. Если они будут напрямую связаны с людьми, которые являются представителями олигарха Коломойского, ни у кого больше вопросов не будет.

      богдан коломойський зеленський
      Адвокат Коломойского Андрей Богдан

      "Я слышала много, что нельзя ассоциировать адвоката с его клиентом. Однако будем откровенными, есть действительно адвокатская деятельность, когда человек предоставляет юридические услуги. Однако Андрей Богдан не является таким исключительно юристом или адвокатом Игоря Коломойского. В узких кругах ни для кого не секрет, что он является неким продолжением олигарха. Он является доверенным лицом и ничего общего с адвокатурой здесь нет", – отметила депутат.

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      После того, как Владимир Зеленский одержал победу на последних президентских выборах, в частности, 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Игорь Коломойский Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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