Хто може стати головою Адміністрації Президента: думка Сотник

Після інавгурації Володимир Зеленський повинен призначити голову Адміністрації Президента. Останнім часом з'являється багато інформації про можливих керівників, наприклад, Андрія Богдана чи Сергія Шефіра.

У прямому ефірі 24 каналу народна депутатка України від "Самопомочі" Олена Сотник сказала, що одна з найбільш ймовірних кандидатур – керівник партії "Слуга народу" Іван Баканов.

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Він також був керівником штабу і генеральним директором студії "Квартал 95".



Керівник партії "Слуга народу" Іван Баканов

Також Олена Сотник прокоментувала, інформацію журналістки Соні Кошкіної, що юрист Андрій Богдан, ймовірно, може очолити Адміністрацію Президента Володимира Зеленського.

Я сподіваюся, що це виключно чутки. Можливо це бажання самого олігарха Ігоря Коломойського. Проте для Зеленського дуже важливо одразу ж показати, що історія про олігархічну залежність в минулому. Принаймні що він може дистанціюватися,

– сказала Олена Сотник.

Вона додала, що продемонструвати це можна тільки призначеннями. Якщо вони будуть на пряму пов’язані з людьми, які є представниками олігарха Коломойського, то ні в кого більше питань не буде.



Адвокат Коломойського Андрій Богдан

"Я чула багато, що не можна асоціювати адвоката з його клієнтом. Проте, будемо відвертими, є дійсно адвокатська діяльність, коли людина надає юридичні послуги. Проте Андрій Богдан не є таким виключно юристом або адвокатом Ігоря Коломойського. У вузьких колах ні для кого не секрет, що він є певним продовженням олігарха. Він є довіреною особою і нічого спільного з адвокатурою тут немає", – зазначила депутатка.

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Після того, як Володимир Зеленський здобув перемогу на останніх президентських виборах. Зокрема, 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року.