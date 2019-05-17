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      Хто може стати головою Адміністрації Президента: думка Сотник

      147 Читать новость на русском
      Адміністрація Президента
      Адміністрація Президента / Фото з відкритих джерел

      Після інавгурації Володимир Зеленський повинен призначити голову Адміністрації Президента. Останнім часом з'являється багато інформації про можливих керівників, наприклад, Андрія Богдана чи Сергія Шефіра.

      У прямому ефірі 24 каналу народна депутатка України від "Самопомочі" Олена Сотник сказала, що одна з найбільш ймовірних кандидатур – керівник партії "Слуга народу" Іван Баканов.

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      Він також був керівником штабу і генеральним директором студії "Квартал 95".

      баканов адміністрація президента
      Керівник партії "Слуга народу" Іван Баканов

      Також Олена Сотник прокоментувала, інформацію журналістки Соні Кошкіної, що юрист Андрій Богдан, ймовірно, може очолити Адміністрацію Президента Володимира Зеленського.

      Я сподіваюся, що це виключно чутки. Можливо це бажання самого олігарха Ігоря Коломойського. Проте для Зеленського дуже важливо одразу ж показати, що історія про олігархічну залежність в минулому. Принаймні що він може дистанціюватися,
      – сказала Олена Сотник.

      Вона додала, що продемонструвати це можна тільки призначеннями. Якщо вони будуть на пряму пов’язані з людьми, які є представниками олігарха Коломойського, то ні в кого більше питань не буде.

      богдан коломойський зеленський
      Адвокат Коломойського Андрій Богдан

      "Я чула багато, що не можна асоціювати адвоката з його клієнтом. Проте, будемо відвертими, є дійсно адвокатська діяльність, коли людина надає юридичні послуги. Проте Андрій Богдан не є таким виключно юристом або адвокатом Ігоря Коломойського. У вузьких колах ні для кого не секрет, що він є певним продовженням олігарха. Він є довіреною особою і нічого спільного з адвокатурою тут немає", – зазначила депутатка.

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      Після того, як Володимир Зеленський здобув перемогу на останніх президентських виборах. Зокрема, 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Адміністрація Президента Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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